القطراني: تعنت حكومة الدبيبة لن يقف أمام ممارستنا لأعمالنا من أي مكان بشكل مؤقت

ليبيا – عقد نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المكلفة من البرلمان علي القطراني بمكتبه في مدينة بنغازي اجتماعًا ضم كلًا من وزراء المالية والتخطيط والتعليم العالي والكهرباء والموارد المائية والزراعة والثروة الحيوانية.

الإجتماع ناقش بحسب مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس وزراء بنغازي إعلان رئيس الحكومة فتحي باشاآغا مباشرة الحكومة أعمالها من مدينة سرت كمقر مؤقت إلى حين إتمام عملية الاستلام من الحكومة المنتهية الولاية.

وأكد القطراني والوزراء بأن تعنت السلطة التنفيذية السابقة لن يقف أمام ممارسة الحكومة أعمالها من أي مكان آخر بشكل مؤقت وأن الحكومة على جاهزية تامة للعمل من مدينة سرت لتقديم كافة الخدمات للمواطن الذي يتوق إلى العيش الكريم في وطن تُصان فيه الحقوق بحكومة واحدة تمثل الجميع وترفض كافة الإملاءات، ولا هدف لها سوى تمثيل الإرادة الوطنية التي ستجمع كل الليبيين على كلمة سواء.

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