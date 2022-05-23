عميد القره بوللي: أطلعنا الشنطي على العراقيل التي تواجه البلدية

قام صباح اليوم الإثنين رئيس هيئة الرقابة الإدارية المحال للتقاعد سليمان الشنطي بزيارة إلى ديوان بلدية القره بوللي.

وكان فى استقباله عميد بلدية القره بوللي محمد بلوط وأعضاء المجلس البلدي و وكيل ديوان البلدية ومديرو الإدارات.

وفي مستهل هذه الزيارة رحب عميد البلدية بزيارة رئيس الهيئة، آملا أن تكون بداية للتعاون بين مؤسسات الدولة لتقديم أفضل الخدمات للمواطن الكريم.

وتم خلال هذه الزيارة إطلاع الشنطي على الصعوبات والعراقيل والمشاكل التي تواجه البلدية في أداء مهامها على أكمل وجه، بحسب بيانه.

وقد شدد رئيس الهيئة على ضرورة العمل بقانون الإدارة المحلية ونقل الاختصاصات للبلديات لتقوم بعملها على الوجه المطلوب منها للسكان الواقعين في نطاقها، وفق قوله.

الجدير بالذكر فى هذا الاجتماع حضور مؤسسات المجتمع المدني المتمثلة فى رئيس مؤسسة نلتقي لنرتقي ومديرها التنفيذي باعتبارها إحدى مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة بالبلدية.