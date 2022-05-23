المنفي والمشري يؤكدان دعم المسار الدستوري في ليبيا

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري استمرار الدعم للعملية السياسية والعمل على توحيدها، لإعادة الاستقرار للبلاد، ودعم المسار الدستوري للوصول لحل نهائي للأزمة السياسية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أسس دستورية وقانونية صحيحة.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم الإثنين بحث آخر ما توصلت إليه لجنتي مجلس الدولة ومجلس النواب في القاهرة، بشأن المسار الدستوري.

وبحث اللقاء آخر الملفات السياسية الجارية بالبلاد، وسُبل تجاوز الأزمة الراهنة والخروج بالبلاد من المراحل الانتقالية للوصول إلى الاستقرار الدائم.