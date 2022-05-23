المنفي والمشري يناقشان ما توصلت إليه مباحثات المسار الدستوري

العنوان-طرابلس

عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الاثنين، اجتماعا مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وذلك لمناقشة آخر ما توصلت إليه اجتماعات المسار الدستوري التي عُقِدت بالقاهرة بين لجنتي مجلس النواب ومجلس الدولة.

وقال المجلس الرئاسي في بيان إن اللقاء بحث آخر الملفات السياسية الجارية بالبلاد، وسُبل تجاوز الأزمة الراهنة والخروج بالبلاد من المراحل الانتقالية للوصول إلى الاستقرار الدائم.

وأكد الطرفان على ضرورة استمرار الدعم للعملية السياسية والعمل على توحيدها، لإعادة الاستقرار للبلاد، ودعم المسار الدستوري للوصول لحل نهائي للأزمة السياسية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أسس دستورية وقانونية صحيحة.

ورحب المنفي يوم السبت بالتقارب بين مجلسي النواب والدولة بشأن المسار الدستوري، داعيًا المجلسين إلى العمل من أجل التوصل لاتفاق حول باقي النقاط الخلافية للذهاب إلى انتخابات في أقرب وقت.