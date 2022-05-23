شركة الكهرباء تجهز للحملة الوطنية لتحصيل الإيراد العام

ناقش مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، إطلاق الحملة الوطنية لتحصيل الإيراد العام، خلال اجتماع موسع للمجلس مع الإدارات العامة لخدمات المستهلكين والتوزيع بمقر الشركة الرئيس في طرابلس.

يُذكر أن الشركة وقّعت اتفاقية مبدئية مع شركة توتال أنرجي للطاقة، تستهدف إنشاء محطة طاقة شمسية بمنطقة السدادة، بسعة 500 ميغاوات.

وتهدف الشركة من خلال هذا التعاقد مع توتال إلى إيجاد بدائل للطاقة، ومعالجة الأزمات الفنية والإدارية التي تعيق سير العمل ومنها الاعتداءات المتكررة على مرافق الشركة.

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