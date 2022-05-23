الحويج يصدر قراراً بمنع الأجانب من التجارة واستئجار المحلات والوساطة العقارية

أصدرت محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة قرار بشأن تقرير احكام بالنشاط التجاري حمل رقم 508 لسنة 2022 م بتقرير أحكام بالنشاط التجاري.

وقال في نص القرار، إن المادة ( 1 ) تنص على حظر مزاولة كافة الانشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين، على تتولى مكاتب الحرس البلدي و مكاتب التفتيش العمالي و كافة الجهات الضبطية إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما يتم ضبطه من مخالفات و على وجه الخصوص ممارسة الأجانب لأعمال البيع و الشراء مباشرة كانت أو بالنيابة عن الغير، و استئجار المخابز و المحلات التجارية لأنفسهم أو القيام بأعمال الوساطة العقارية.