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الحويج يصدر قراراً بمنع الأجانب من التجارة واستئجار المحلات والوساطة العقارية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدرت محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة قرار بشأن تقرير احكام بالنشاط التجاري حمل رقم 508 لسنة 2022 م بتقرير أحكام بالنشاط التجاري.

وقال في نص القرار، إن المادة ( 1 ) تنص على حظر مزاولة كافة الانشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين، على تتولى مكاتب الحرس البلدي و مكاتب التفتيش العمالي و كافة الجهات الضبطية إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما يتم ضبطه من مخالفات و على وجه الخصوص ممارسة الأجانب لأعمال البيع و الشراء مباشرة كانت أو بالنيابة عن الغير، و استئجار المخابز و المحلات التجارية لأنفسهم أو القيام بأعمال الوساطة العقارية.

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صحيفة الساعة 24

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