مؤسسة النفط: نتابع 75 مشروعا لتطوير منظومات قياس النفط الخام والغاز

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن المؤسسة تدعم وتتابع ما يزيد على 75 مشروعا هاما لتطوير منظومات قياس النفط الخام والغاز بالحقول والموانئ النفطية البرية والبحرية.

جاء ذلك خلال مشاركة المؤسسة الوطنية للنفط، ممثلة برئيسها نظرائها من المؤسسات الدولية والأجهزة المعنية بعلم القياس الاحتفال باليوم العالمي للـ “المترولوجيا“ الذي يصادف يوم 20 مايو من كل عام، حيث نظمت اليوم الاثنين، لإدارة العامة للتفتيش والقياس بالمؤسسة ورشة عمل أقيمت بقاعة “السرير” بمقر المؤسسة الرئيسي بالعاصمة طرابلس بمشاركة شركات عالمية تحت شعار “القياس في العصر الرقمي”.

وبين صنع الله أن أبرز المشروعات التي تدعمها مؤسسة النفط لتطوير منظومات قياس النفط الخام والغاز بالحقول والموانئ النفطية البرية والبحرية مشروع تدشين واعتماد منظومات قياس صادرات النفط الخام بحظيرة خزانات الزاوية بمناسبة اليوم العالمي للقياس، والعمل على مراحل التركيب النهائية لمنظومات قياس التدفق بميناء السدرة النفطي التي تعمل بتقنيات حديثة، ومن المستهدف تدشينها واعتمادها خلال الفترة القريبة القادمة

وأكد صنع الله أن المؤسسة كرست من خلال الإدارة العامة للتفتيش والقياس جهودا كبيرة خلال الأعوام السابقة لوضع الخطط والأهداف لتطوير منظومات قياس النفط الخام والغاز ومشتقاتهما، وأنها تولي اهتماما خاصا بتطوير وتأهيل القوى العاملة بالإدارة العامة للتفتيش والقياس حيث عملت على تعزيزها بالكفاءات الشابة المتخصصة باستحداث تخصص قياس النفط والغاز بالمركز النوعي الزاوية، وجرى تخريج وتعيين دفعتين من هذا التخصص وعددهم 24 مفتشا تم تنسيبهم والتحاقهم بمكاتب التفتيش والقياس بالموانئ والحقول النفطية.

واستعرض صنع الله عددا من المشاريع، أهمها الشروع في تركيب 3 منظومات قياس تدفق النفط الخام بحقل “آمال”، التي يستهدف تدشينها واعتمادها خلال هذا العام ايضا.

وفي ذات السياق، جرى اعتماد خطة لتطوير وتحديث المنظومات تشمل كل الشركات المشغلة في موانئ الحريقة والزويتينة وراس لانوف، ومرسى البريقة، وميناء مصفاة الزاوية، ومجمع مليتة الصناعي ومجمع راس لانوف البتروكيماوي، إضافة إلى المنصات البحرية وعدد من المشاريع في نقاط الضخ الرئيسية ونقاط التجميع بالحقول البرية التي تعتبر من ضمن أولويات خطة المؤسسة للمحافظة على الثروة النفطية.

وأكد مدير الإدارة العامة للتفتيش والقياس بالمؤسسة، علي الساعدي، سعيهم الحثيث لمواكبة التطور العلمي المتسارع في التقنية، إذ أصبح للتكنولوجيا الحديثة دور رئيس في رفع درجات الدقة بما ينعكس إيجابا على تحسين الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية في صناعة النفط والغاز.

وشارك في الورشة عدد من رؤساء لجان الشركات النفطية والمديرين العامين ومديري الإدارات بالمؤسسة، إضافة إلى مسؤولي الشركات العالمية “ SGS, Sensia, EMERSON, OGS, KROHEN”، وعدد من مفتشي القياس ومراقبي التفتيش والمنظومات بالشركات التابعة للمؤسسة.

وتهدف الورشة التي تستمر حتى يوم غد الثلاثاء، إلى متابعة خطة تطوير منظومات قياس النفط والغاز ومشتقاتهما بالموانئ والحقول النفطية، والحصول على اعتماد دولي لمتطلبات ISO 17020، إضافة لتحول الرقمي لعمليات القياس لمراقبة حركة النفط والغاز بالموانئ والحقول النفطية، ومناقشة مشروع تأسيس وإنشاء محطة معايرة لمنظومات قياس التدفق بمختلف أنواعها، وتطوير المنظومة الإحصائية.

وشهدت الورشة، تقديم الخبراء بالشركات المصنعة عروضا مرئية فنية عن تقنيات القياس المختلفة، تخللتها نقاشات موسعة ومستفيضة حول ما احتوته الورقات المعروضة.

وأقيم على هامش الورشة، معرض لأحدث تقنيات القياس، تضمن المنظومات الرقمية للتحكم الآلي التي تضمن تحسين فعالية التشغيل، وأجهزة الإرسال المستخدمة في منظومات معدات السلامة الذكية وأخرى لقياسات الانسياب الضريبي، إضافة لأجهزة التحكم في الصمامات النفطية.