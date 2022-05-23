ورشة عمل في إسبانيا حول جمع السلاح ودمج المقاتلين في ليبيا

العنوان – مدريد

أقيمت في إسبانيا اليوم الإثنين ورشة عمل نظمتها وزارة الخارجية الإسبانية والاتحاد الأوروبي حول جمع السلاح ودمج المقاتلين في ليبيا.

وأكد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مشاركته في الورشة بمشاركة وزيري الداخلية والعمل، ووكيل وزارة الخارجية، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي، ولجنة 5+5 وبحضور عدد من سفراء الدول.

وأضاف اللافي أنه تم التأكيد على أهمية الورشة التي أقيمت بالتعاون مع مركز طليطلة الدولي للسلام، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال هذه المرحلة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأوضح عضو الرئاسي أنه تم التشديد على أن برنامج جمع السلاح ودمج المقاتلين في دول مابعد الحرب يعتبر من أهم برامج بناء السلام فيها.

وأفاد اللافي أنه تم التأكيد على ضرورة خلق نوع من الثقة بين المقاتلين والقيادات السياسية في استجابتهم لأي جهود تبذل في إطار جمع السلاح، من خلال المنظومة الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار.

وقال عضو الرئاسي :” قمنا في المجلس الرئاسي بالعمل على بناء جسور الثقة بين المواطن والدولة من خلال مشروع المصالحة الوطنية، والتزامنا بدعم التوافق بين الأطراف السياسية لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم”.

وتابع :”في هذا الإطار نشيد بتجربة الأمم المتحدة لنجاح برنامج جمع السلاح ودمج المقاتلين الذي وضعت له قواعد ونظم ومعايير لاستعادة الأمن في دول مابعد النزاع.