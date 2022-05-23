التكبالي: لن يكون هناك توافق حول الدستور

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إنه رغم ما يبدو من توافق في الاجتماعات المتعلقة بالدستور إلا أنه في الواقع لن يكون هناك توافق حوله، واصفًا ذلك بأنه أمر صعب جدًا.

التكبالي لفت في تصريح لوكالة “سبوتنيك” إلى أن تصريحات مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، والتي قالت فيها إنهم “أتموا جميع المواد الدستورية”، هي في الحقيقية كلها مواد عادية جدًا.

وأضاف: “نريد موادًا حقيقية تتكلم عن الدستور في صلبه؛ شكل الحكومة، والأشياء المهمة التي يجب أن يحتويها الدستور، مشددًا على أنه حتى هذه اللحظة ليس هناك أي توافق في هذه المواد.

وأكد أن “الخلاف وارد وموجود على مخرجات القاهرة.. أنا أتحدث من واقع تجربة، وكل هذه الاجتماعات كلام فارغ، يتوافقون ثم عندما تنتهي الجلسات والاجتماعات تبدأ الخلافات بالتالي أقول جازمًا بأنه لن يكون هناك توافق على الدستور”.

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