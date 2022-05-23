هيئة الاستثمار تحصر الفرص الاستثمارية المستهدفة داخل بلدية أبوسليم

اتفقت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة مع بلدية أبوسليم على تشكيل فريق مشترك يتولى حصر وتحديد الفرص الاستثمارية والقطاعات المستهدفة داخل البلدية.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس إدارة الهيئة جمال النويصري مع عميد بلدية أبوسليم عبد الرحمن الحامدي بمقر الهيئة< لمناقشة تضمين الفرص المتاحة بالخريطة الاستثمارية أمام المستثمر المحلي والأجنبي بما يخدم ويحقق التنوع الاقتصادي.

يشار إلى أن هذا اللقاء جاء ضمن خطة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة؛ لعرض الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات داخل نطاق البلديات و طرحها كفرص استثمارية قصيرة وطويلة الأجل.

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