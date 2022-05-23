المنفي والمشري يبحثان آخر ما توصلت إليه لجنة المسار الدستوري المشكلة من البرلمان والدولة

أخبار ليبيا 24

بحث، رئيسا المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والدولة خالد المشري، اليوم الإثنين، آخر الملفات السياسية الجارية بالبلاد، وسُبل تجاوز الأزمة الراهنة والخروج بالبلاد من المراحل الانتقالية للوصول إلى الاستقرار الدائم.

كما ناقش الجانبان، آخر ما توصلت إليه اللجنة الدستورية المشتركة بين مجلسي الدولة والنواب في القاهرة، بشأن المسار الدستوري.

وقال المجلس الرئاسي، إن المنفي والمشري أكدا خلال اللقاء على استمرار الدعم للعملية السياسية والعمل على توحيدها، لإعادة الاستقرار للبلاد. كما أكدا على دعم المسار الدستوري للوصول لحل نهائي للأزمة السياسية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أسس دستورية وقانونية صحيحة.

المسار الدستوري

واختتمت الجمعة الجولة الثانية من المشاورات الدستورية بين لجنتي النواب والدولة تحت رعاية الأمم المتحدة. والتي أقيمت في القاهرة خلال الفترة من 15 إلى 20 مايو الجاري.

وأكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني، ويليامز، أن اللجنة حققت توافقًا حول عدد من القضايا الرئيسية المرتبطة بالمسار الدستوري.

وأضافت في بيان اليوم أن الاجتماعات شهدت مشاورات مكثفة ومناقشات إيجابية فيما بين الأعضاء. وأشارت إلى أن اللجنة المشتركة تمكنت من التوصل إلى توافق مبدئي حول 137 مادة. إضافة إلى اتفاق مبدئي على العديد من مواد مسودة الدستور.

وأوضحت وليامز، أن اللجنة تمكنت من الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، والبابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد.

وشددت وليامز على ضرورة مواصلة المشاورات للتوصل إلى توافق نهائي بشأن المواد المتبقية. ومواصلة السعي بشكل مشترك إلى إيجاد توافق في الآراء وحلول بنّاءة للنقاط الخلافية.