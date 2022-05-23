مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة تشاورية الخميس لبحث آخر الأوضاع السياسية في ليبيا

أعلن مجلس الأمن الدولي عقد جلسة تشاورية، الخميس المقبل؛ لبحث آخر الأوضاع السياسية في ليبيا.

وقال المجلس، قبل يومين، إن أعضاء المجلس سيُقدمون إحاطات تعقبها مشاورات حول أعمال البعثة الأممية في ليبيا.

وبيّن المجلس أن رئيس لجنة العقوبات في ليبيا سيقدم بدوره إحاطة ؛ لإطلاعهم على آخر أنشطة اللجنة.

يُذكر أن أعضاء المجلس الأمن الدولي صوتوا بالإجماع في أبريل الماضي على مشروع قرار لبريطانيا يقضي بتمديد ولاية البعثة الأممية لمدة 3 أشهر تنتهي أواخر يوليو المقبل.