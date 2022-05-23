اللافي: «ورشة إسبانيا» تهدف إلى جمع السلاح ودمج المقاتلين في ليبيا

شارك عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، رفقة وفد ضم وزيري الداخلية والعمل، وكيل وزارة الخارجية، رئيس أركان المنطقة الغربية ولجنة 5+5.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، فإن ذلك جاء بحضور عدد من سفراء الدول الصديقة، في ورشة العمل التي نظمتها وزارة الخارجية الإسبانية والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مركز طليطلة الدولي للسلام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المعنية حول جمع السلاح ودمج المقاتلين في ليبيا.

وأكد اللافي، أهمية إقامة الورشة خلال هذه المرحلة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مشددا على أن برنامج جمع السلاح ودمج المقاتلين في دول ما بعد الحرب يعتبر من أهم برامج بناء السلام فيها.

وأشاد اللافي، بتجربة الأمم المتحدة في هذا الإطار لنجاح برنامج جمع السلاح ودمج المقاتلين الذي وضعت له قواعد ونظم ومعايير لاستعادة الأمن في دول مابعد النزاع.

وشدد على ضرورة خلق نوع من الثقة بين المقاتلين والقيادات السياسية في استجابتهم لأي جهود تبذل في إطار جمع السلاح من خلال المنظومة الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار، في إشارة لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لبناء جسور الثقة بين المواطن والدولة من خلال مشروع المصالحة الوطنية، والتزامه بدعم التوافق بين الأطراف السياسية لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم.