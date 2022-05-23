حكومة باشاغا: عازمون على إعادة الإعمار واستكمال المشاريع المتوقفة

أكد علي القطراني نائب رئيس حكومة فتحي باشاغا أن الحكومة عاقدة العزم على إعادة الإعمار واستكمال المشاريع المتوقفة في البلاد عن طريق فتح آفاق الاستثمار مع الشركات الكبرى والتي من بينها الشركات المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب رئيس الحكومة الليبية بديوان مجلس الوزراء بنغازي الإثنين مع وفد من الشركات المصرية المتخصصة في مجال الإعمار والإنشاءات والمشاركة في المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد المقام بمدينة بنغازي بحضور عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإقتصاد والاستثمار بدر النحيب.

وأشاد النائب بدور مصر ودعمها الدائم لليبيا في مسيرة الإعمار والتنمية وأكد أن الحكومة ستذلل كافة الإجراءات الإدارية والقانونية أمام الشركات الكبرى لتكون في ليبيا وتساهم في إعادة الاعمار والبناء .

ومن جهته عبر وفد الشركات المصرية عن استعداده التام للمشاركة في إعادة إعادة إعمار ليبيا ودعوة الشركات المصرية الأخرى لتكون في ليبيا للبدء في مسيرة الإعمار والبناء.