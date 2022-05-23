توافق بين مجلسي الدولة والرئاسي على دعم المسار الدستوري

أكد رئيسا المجلس الرئاسي ومجلس الدولة على دعمها للمسار الدستوري، للوصول لحل نهائي للأزمة السياسية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أسس دستورية وقانونية صحيحة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الإثنين، برئيس مجلس الدولة خالد المشري، بحثا فيه آخر الملفات السياسية الجارية بالبلاد، وسُبل تجاوز الأزمة الراهنة والخروج بالبلاد من المراحل الانتقالية للوصول إلى الاستقرار الدائم.

كما ناقش الطرفان ما توصلت إليه اللجنة المشتركة المُشكّلة من مجلسي النواب والدولة في اجتماعات القاهرة، بشأن المسار الدستوري، مشددين على استمرار الدعم للعملية السياسية والعمل على توحيدها، لإعادة الاستقرار للبلاد.

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