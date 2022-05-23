احتفالية للتنوع الثقافي في سبها بمشاركة جاليات من دول أفريقية

أخبار ليبيا 24

شهدت، خشبة المسرح البلدي بسبها احتفالية التنوع الثقافي، دعمتها المنظمة الدولية للهجرة، ونفذتها شركة السعفة وجمعية البيت الأصيل والاتحاد النسائي الليبي بالجنوب.

وشارك في الاحتفالية جاليات من المهاجرين قدمت عروضا لمقتنياتها وتراثها وألبستها وموسيقاها، كما تم خلال الاحتفالية تقديم تعريف بالتراث الليبي في الجنوب بمختلف مكوناته.

وقالت رئيس جمعية البيت الأصيل للتراث الشعبي، عائشة معتوق، لوكالة إخبار ليبيا24، إن هذه الاحتفالية. جاءت لتعزيز التنوع الثقافي وتعريف المجتمعات بثقافات وعادات بعضها البعض، كما إن هذا اليوم انتظم في أكثر من مدينة ليبية. وشهد مشاركات مختلفة من جاليات عديدة تقيم في ليبيا.

وأضافت، أن الاحتفالية شهدت مشاركة جاليات كل من السودان وتشاد والنيجر ومالي وغينيا كوناكري وساحل العاج. فضلا عن البلد المستضيف ليبيا، التي عرضت أزياءها الشعبية ووقع التعريف بالزي العربي والتباوي والتارقي.

ودعمت المنظمة الدولية للهجرة عدة احتفاليات بالتنوع الثقافي في أكثر من مدينة، ضمن خطتها لتعزيز التعارف. بين المجتمعات المهاجرة والمجتمعات المحلية المضيفة.