معظم أعضاء اللجنة التي شكلها الدبيبة لاصدار قوانين إنتخابية بالمخالفة يقدمون استقالتهم

أعلن عدد من أعضاء لجنة ما يسمى “عودة الأمانة للشعب” التي شكلها رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، بالمخالفة لصلاحياته، استقالة جماعية.

الأعضاء، وفي بيان لهم، قالوا: “نظرا لإستمرار تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية في ليبياووصولها الى نقطة باتت تشكل خطرا كبيرا على إستمرار وحدة الوطن وشعبه وترابه لبقائه حرا عزيزا بل وباتت تهدد بقاءه مستقلا وذا سيادة ، ونظرا للفشل الذريع لكافةالأجسام التي مثلت السلطة في ليبيا عقب ثورة الشعب في 17 عشر من فبراير 2011وحتى تاريخ اليوم سواء أكانت تشريعية او تنفيذية أو قضائية أو إدارية، وبالمقابل عجزت كافة القوى السياسية لعقد من الزمان على تحقيق حالة الأستقرار السياسي المنشود إبتداء من مشروع الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات بتاريخ 17-12-2015م مرورا بالنتائج السلبية لخارطة الطريق نحو تعديل الاتفاق السياسي عبر مفاوضات تونس في آواخر شهر ديسمبر 2017م ، مرورا بمرحلة الهروب الى الأمام عبر ما سمي بالملتقيات المباشرة بين الليبيون بداية باللقاء الوطني الجامع في غدامس، والذي كان محددا له الشهر الرايع من عام 2019م وفشله ايضا بسبب العدوان على العاصمة من قبل القوى المعادية لمشروع الدونة المدنية الديموقراطية ، وإنتهاء بمشروع الملتقى السياسي ولجنة الخمسة وسبعون وما نتج عنه من حكومة وحدة وطنية وختاما بمهزلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفشلها الذريع وما أعقبه من الأصرار على عودة السلطات الموازية”، بحسب قولهم.

وتابعوا: “ولا يخفى على سيادتكم أن إستمرار إصرار قوى الشر المتربصة بمشروع الدولة وسواء أكانت من تلك القوى الدولية أو الأقليمية أو حتى محلية على وأد مشروع بناء الدولة وتحطيم آمال الشعب الليبي في تحقيقها والتي طمح شعبها في أن يتحقق من خلالها بناء دولة يسود فيها العدل والقانون والعيش الكريم رغم كرمه في منح كل الفرص للعودة لجادة الصواب بما في ذلك منحهم حق المشاركة السياسية في مناصب قيادية كل هذا وضعنا اليوم بل فرض علينا وبالتأكيد مواجهة كل تلك القوى المضادة والقوى الأنتهازية والفاسدة الضارية أطنابها في كافة مفاصل الدولة كونها مثلت حقيقة الدولة العميقة والتي لا شك ظهرت في ابشع صورها في مشروع عسكرة الدولة والعودة للديكتاتورية وحكم الفرد من جديد، والذي وصل بنا الى المواجهة المسلحة في أكثر من مناسبة ولعل أخرها ما قامت به خلسة وفي جنح الظلام وبقوة السلاح ما تسمى بـ “حكومة الاستقرار” كوجه آخر للقوة الأنقلابية على مشروع الدولة المدنية”، بحسب قولهم.

وأضافوا: “لا شك أن ما سبق إستعراضه بشكل مختصر كان من أهم الأسباب التي دفعت بالأحرار والحرائر من كل أنحاء ليبيا على الأصرار على توحيد كافة القوى الوطنية في حراك وطني ولذلك فعندما جاءت دعوة حكومة الوحدة الوطنية وتبنيها بصفتها السلطة التنفيذية لهذ المبادرة والمتمثلة في قرارها 2022/164 والقاضي بتشكيل لجنة من النخب الوطنية للقيام بهذ المهمة بمثابة ولادة طبيعية لهذا الحراك -لجنة عودة الأمانة- والتي عكست قناعات كل تلك القوى الحية لمواجهة كل تلك التهديدات والتحديات، ولعل أهم المحطات لولادة هذا الجسم كانت بطلب عقد إجتماع تمهيدي على مستوى وزاري حيث عقد الاجتماع الاول مع وزير الدولة للسؤون السياسية بالحكومة منتهية الولاية وليد اللافي بمقر مجلس الوزراء بتاريخ 14-03-2022م والذي تم خلاله توضيح تلك النخب لمواقفها وطلباتها والتي تناغمت الى حد كبير بين أعضاءها والتي تركزت على ضرورة إستقلالية اللجنة عن السلطة التنفيذية وكذلك إمتلاكها للحق الأعلاي والمتعلق بتبي رؤيتها وتوضيحها للشعب وكذلك أصر أعضاء اللجنة على نطاق عملها ومهامها والمتمثلة في وضع المقترحات والحلول الناجعة لكافة عناصر الأزمة الليبية من خلال التفاعلات واللقاءات التي ستعقدها مع كافة شرائج المجتمع ومكوناته في جميع القطاعات وسواء أكانت مدنية كجمعيات أو منظمات المجتمع المدفي أم كانت نقابات أو إتحادات أم كانت أحزاب سياسية .. الخ أو عسكرية من الثوار ومجالس أو غرف أو كانوا من العسكريين … الخ ، كما أكدت اللجنة على ضرورة أن تضع الحكومة كافة الأمكانيات اللازمة لدعم عمل اللجنة والجدير بالذكر أن كافة تلك الطلبات تمت الموافقة عليها من الوزير المكلف بهذا الأجتماع، وبتاريخ 30 – 03 – 2022م عقد اجتماع ثاني بمقر رئاسة الوزراء مع رئيس الوزراء تفضل الأعضاء بالتأكيد على وبحضور وزيرة العدل وعدد آخر من الوزراء ، حيث طلباتهم والتي لاقت قبولا وتفهم كامل من رئيس الوزراء (منتهي الولاية) لا سيما فيما تعلق بالمفاهيم الدستورية لطبيعة جملة عودة الأمانة للشعب”، بحسب قولهم.

واستكملوا: “وبتاريخ 05 – 04 – 2022 عقد أول إجتماع للجنة حيث تمسك العديد من أعضاء اللجنة على ضرورة تصحيح وضع اللجنة ووضع الهيكليات اللازمة من لائحة تنظيمية وغيره وكذلك وضع ضوابط ومعايير يلتزم بها أعضاء اللجنة وعلى النحو التالي تعديل صياغة القرار ليشمل كافة عناصر الأزمة سواء تلك المتعلقة بالجوانب الدستورية أو القضائية أو التشريعية أو الأدارية والمتعلقة بالمفوضية العامة للانتخابات إي أن يشمل القرار توسيع إختصاصات اللجنة بما يمكنها من المساهمة الفاعلة في إعداد المشروع الوطي الكامل والذي يجب كافة العناصر المتعلقة باعادة الشرعية لمستحقيها وهم أبناء الشعب الليبي، ووضع اللجنة للتصورات المتعلقة بكافة المسارات السياسية والدستورية وذلك لتوحيد الرؤية بين كافة أعضاءها إستحداد للمراحل التالية، والأتفاق على الثوابت والمبادئ الحاكمة التي سيلتزم بها كافة الأعضاء حتى يمكنها توحيد خطابها وتقييد قراراتها بشكل جماعي غير أن هذه الأساسيات الضرورية لأي عمل جماغي لم تتحقق بالرغم من الجهود المبذولة إظهار النوايا الحسنة ، فلا تعديل القرار ولا دعم لوجيستي قدم ولاتوحيد للمفاهيم والرؤية بل حتى حجم التفاعل وعدد الأجتماعات تقلص بشكل ملحوظ رغم أن وتيرة التطورات السياسية السلبية كانت تزداد مع مرور الأيام رغم أن هذه اللجنة تضمنت القوى الفاعلة وكونها قبلت أراديا في هذه المرحلة الخطيرة وتعهدت بالألتزام الكامل والى حين الوصول الى مرحلة الاستقرار بتفعيل دستور وإجراء إنتخابات حقيقية والى حين زوال هذا الخطر المحدق”، بحسب قولهم.

وتابعوا: “وكون أن التعاطي مع هذا النداء العاجل لكافة القوى الوطنية ينطلق من بعده الوطني ومن مصلحة مشتركة لكافة تلك القوى الحية والحرة في الحفاظ على مكتسبات التحرر ومن التحديات المستمرة من قبل قوى النظام الدكتاتوري ومن خلال اختيارات ومشاركة قيادات تلك الأجسام وممثليها ومفوضيها وكونها الممثل الشري لتلك الأجسام والتشكيلات سيمكنها معا حماية كل تلك القيم الديموقراطية وتحصينها وتصحيح مسارها وصولا لوضع مشروع وطني جامع هو اكثر نضجا وأعمق شرعية وأصدق تمثيلا للأرادة الشعبية من خلال رؤية موحدة إنطلاقا من حجر الأساس المتين والمعير عن أهداف وطموحات الشعب الليي المغبون وذلك من خلال الثوابت والمبادئ الحاكمة التي تؤمن بها كل تلك القوى غير أن ذلك لم يتحقق وبدأت لغة المهادنة تفرض نفسها ، ولما كان من الضروري وضع النقاط على الحروف وتسمية الأشياء بمسمياتها لتحقيق هذه الغاية الوطنية السامية فقد كانمن الضروري الالتزام والتعهد بقوبل المبادئ اللزامة لكل تلك القوى الوطنية بمثابة القاعدة الصلبة الملزمة للجميع للانطلاق في عمل جماعي مشترك غير أن غياب التفاعل الحقيقي من قبل العديد من مكونات اللجنة وعدم انتظام الاجتماعات والتي لم تتجاوز الأربعة اجتماعات وأخرها كان منذ شهر كامل”، بحسب قولهم.

واختتموا: “وبناء على ماتقدم وحرصا منا على الحفاظ على مصداقيتنا أمام أبناء شعبنا الذين وضعو ثقتهم فينا وبأنتظار نتائج جهودنا، فأنه لم يعد من المقبول الأستمرار في الأرتباط بهذه اللجنة لقناعتنا الكاملة بأنه لايمكن لها أذا ما أستمر الحال على ما هو عليه تحقيق أي من الأهداف التي رأيناها وعليه فقد قررنا وبصفتنا كأعضاء في هذه اللجنة وضع حد لقبولنا لمثل هذه المسؤولية وذلك بأتخاذ الموقف الذي يمليه علينا ضميرنا بتقديم إستقالتنا”، بحسب قولهم.