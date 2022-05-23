لجنة عودة الأمانة للشعب تؤكد انسحاب اثنين من أعضائها

أكد رئيس لجنة عودة الأمانة للشعب أشرف بلها أن اللجنة مستمرة في عملها بشكل طبيعي لاستكمال خطتها، وأن هناك عضوين إثنين تقدما بطلب الانسحاب من اللجنة من أصل 19 عضوا.

وأضاف بلها بحسب منصة حكومتنا أن اللجنة تعمل بشكل مستقل تماما عن الحكومة وتعكف على تنقيح مسودة القانون المقدمة، بالإضافة لاستلام كل المقترحات الأخرى، مضيفا أن وثيقة المبادئ الحاكمة قد أوشكت على الانتهاء.

وأشاد بلها بكل أعضاء اللجنة، موضحا أن بينهم تباينا في وجهات النظر، ويظل ذلك أمرًا طبيعيا باعتبار أن اللجنة تمثل أطيافا مختلفة، وأن إدارة الاختلافات في وجهات النظر ليس بالأمر الهين.

وكان بلها أكد في أبريل الماضي أن اللجنة تلقت من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مسودة قانون الانتخابات التي ستعمل عليها وبين أنها تهدف إلى خلق توافق على مشروع وطني شامل لكل مسارات النزاع في ليبيا السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية.