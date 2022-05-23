أعلنت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، عن الاتفاق على زيادة عدد الرحلات الجوية إلى تونس من 3 مطارات ليبية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، والسفير التونسي المعتمد لدى ليبيا الأسعد العجيلي، بمقر ديوان الوزارة بحضور وكيل النقل الجوي خالد نصر سويسي، وعميد بلدية غريان ومدير مكتب التعاون الفني.

اقتراح منفذ آخر بديل لحركة الشاحنات مع تونس

وناقش اللقاء جملة من المواضيع المتعلقة بتنظيم حركة المنافذ والمعابر الحدودية بين البلدين والمنفذ البري رأس جدير تحديدًا، حيث جرى اقتراح منفذ آخر بديل لحركة الشاحنات لتخفيف المختنقات المرورية للمسافرين، وتدشين خط بحري وعودة حركة الطيران للخطوط التونسية.

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تكثيف لجان التنسيق الأمني بالمطارات

وأفاد البيان بالاتفاق على زيادة عدد الرحلات بين مطار مصراتة وتونس، ومطار تونس – وسبها، ومطار الأبرق –تونس. كما جرى مناقشة سبل تكثيف لجان التنسيق الأمني للمطارات من خلال تنظيم عدد من الاجتماعات الفنية بين الأجهزة الأمنية بين البلدين، لتقييم المطارات وتسريع عودة الرحلات بين الدولتين.

كما جرى التطرق أيضًا إلى قرر منع الاتحاد الأوروبي دخول شركات الطيران الليبية أجوائه، أو استخدام المطارات الأوروبية، والاستعانة بالاستشارات الفنية لعودة الطائرات الأوروبية للأجواء الليبية.

جانب من اجتماع وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي والسفير التونسي لدى ليبيا الأسعد العجيلي (صفحة الوزارة على فيسبوك)