منظمة الهجرة: اعتراض 629 مهاجراً في المتوسط الأسبوع الفائت

قالت المنظمة الدولية للهجرة، إنه قد تم إنقاذ/ اعتراض 629 مهاجرًا في البحر في الفترة من 15-21 مايو 2022، وإعادتهم إلى ليبيا من قبل قوات خفر السواحل.

وأشارت المنظمة في تقريرها الأسبوعي، إلى أنه قد تمت إعادة المهاجرين المذكورين إلى كلٍ من موانئ طرابلس والزاوية وزوارة والخمس.

وأفاد التقرير بأن العام 2022 شهد منذ بدايته إعادة 6340 مهاجراً من المتوسط إلى الأراضي الليبية، من بينهم 5557 رجلاً و510 نساء، و273 قاصراً، فيما غرق 129 وفُقد 459 مهاجراً حتى تاريخه.

وتشهد مياه المتوسط محاولات مستمرة لقوارب الهجرة غير القانونية للوصول إلى أوروبا، بالتزامن مع اتهامات منظمات حقوقية للاتحاد الأوروبي بإعاقة هؤلاء ودعم خفر السواحل الليبي، لاعتراضهم وإعادتهم إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا في ظروف سيئة للغاية.

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