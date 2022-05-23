التئام ملتقى شركاء العمران من أجل إعادة إعمار ليبيا في بنغازي اليوم

تحتضن مدينة بنغازي اليوم فعاليات ملتقى “شركاء العمران من أجل إعادة إعمار ليبيا” متضمنا المعرض المصري الأول من نوعه لإعادة إعمار ليبيا، إذ من المفترض أن يتواصل الملتقى حتى 27 الجاري.

وقال الرئيس الشرفي للملتقى ورئيس الاتحاد الإفريقي لمقاولي البناء والتشييد حسن عبد العزيز أن الدور الأكبر في إعادة الإعمار سيكون لشركات التشييد والبناء، مؤكدا قدرة شركات الإنشاءات المصرية على إعادة إعمار ليبيا بعد نجاحها خلال السنوات الماضية في تحقيق ثورة عمرانية بمصر.

يذكر أن وزير الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال سلامة الغويل كان قد أعلن أن فاتورة إعادة إعمار ليبيا تقدر بـ111 مليار دولار، وستحظى الشركات المصرية بنصيب الأسد من جملة المشروعات المسندة في هذا الملف بنسبة 70 %بما مجموعه 77.7 مليار دولار تقريبا.

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