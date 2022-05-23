مسيرة البناء والإعمار بدأت في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد، نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، علي القطراني، اليوم الإثنين، أن مسيرة البناء والإعمار في ليبيا قد بدأت للنهوض بالبلاد نحو التنمية والاستقرار.

وقال القطراني، في كلمة خلال افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد المقام في بنغازي، إن البناء والإعمار.هو أولوية جادة للحكومة الليبية.

وأكد، أن الحكومة ستكون داعمة لكل الشركات الراغبة في الاستثمار بمجال البناء في ليبيا.

ويقام المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد خلال الفترة من 23 و27 مايو الجاري، حيث تلتقي فيه كبرى. الشركات المصرية والليبية المتخصصة في البناء والتشييد.

وقالت الحكومة، إن هذه الخطوة ضمن خطوات الاستعداد لمرحلة الإعمار التي ستكون تحت إشراف الحكومة الليبية الداعمة لكافة الجهود الرامية إلى البناء والتنمية والاستقرار.

واجتمع القطراني بديوان مجلس الوزراء بنغازي بوفد من الشركات المصرية المتخصصة في مجال الإعمار والانشاءات والمشاركة في المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد.

وأكد أن الحكومة، عاقدة العزم على إعادة الإعمار واستكمال المشاريع المتوقفة في البلاد عن طريق فتح آفاق الاستثمار.مع الشركات كبرى الشركات، والتي ستكون الشركات المصرية من ضمنها.

كما أكد على أن الحكومة ستذلل كافة الإجراءات الإدارية والقانونية أمام هذه الشركات لتكون في ليبيا وتساهم.في إعادة الاعمار والبناء .