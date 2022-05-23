الأطرش للدبيبة: لا يشرفنا أن نستمر في العمل معك ولن نقبل أن نستخدم كختامه لك

تقدم أربعة أعضاء وهم سامي الأطرش رئيس ما يعرف “المكتب السياسي لائتلاف 17 فبراير”، وفيروز النعاس، وعبدالرحمن قدوع، وعبدالحميد أحمد الكزة، باستقالة جماعية من مايسمى “لجنة عودة الأمانة للشعب” اعتراضًا على سياسة عبدالحميد الدبيبة.

وعلق الأطرش على الاستقالة الجماعية- التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: “لا رد لنا عليكم إلا الاستقالة من لجنة عودة الأمانة للشعب”.

وأضاف الأطرش، مخاطبًا الدبيبة: ”نحن كأحرار لن نقبل أن نستخدم كختامه لا لك ولا لغيرك فأنتم لم تكونوا جادين في نواياكم عندما حاولت استخدام أسماءنا كأعضاء في لجنة ما اسميتموه بعودة الأمانة للشعب”.

وتابع: ”تبين لنا بعد أن حاولنا معكم كثيرا بأنكم غير جادين لإعادة الشرعية للشعب الليبي كباقي الأجسام التي تدعي ذلك”.

واختتم منشوره قائلا: ”عليه فلا يشرفنا أن نستمر بدور اعتقدنا أنكم ترغبون في تحقيقه، وسنعود للساحات والميادين لنلتحم مع القواعد الشعبية من الحرائر والأحرار وهذه المرة لا بد لنا من انتزاع حقوقنا كشعب والتي دفعت من أجلها الدماء والأشلاء” .