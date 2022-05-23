المشري يطلع المنفي على نتائج «اجتماع القاهرة»

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين، رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري.

وبحث اللقاء آخر الملفات السياسية الجارية بالبلاد وسُبل تجاوز الأزمة الراهنة والخروج بالبلاد من المراحل الانتقالية للوصول إلى الاستقرار الدائم.

كما ناقش اللقاء آخر ما توصلت إليه لجنتي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في القاهرة بشأن المسار الدستوري.

وأكد الطرفان، خلال اللقاء على استمرار الدعم للعملية السياسية والعمل على توحيدها، لإعادة الاستقرار للبلاد، ودعم المسار الدستوري للوصول لحل نهائي للأزمة السياسية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أسس دستورية وقانونية صحيحة.