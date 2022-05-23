ليبيا وتونس تتفقان على زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين

اتفق وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي مع السفير التونسي المعتمد لدى ليبيا الاسعد العجيلي على زيادة عدد الرحلات بين مطار مصراته وتونس، ومطار تونس وسبها، ومطار الابرق تونس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة المواصلات أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان الوزارة بحث جملة من المواضيع المتعلقة بتنظيم حركة المنافذ والمعابر الحدودية بين البلدين والمنفذ البري رأس جدير تحديداً واقترح منفذ آخر بديل لحركة الشاحنات لتخفيف المختنقات المرورية للمسافرين كما تم اقتراح تدشين خط بحري وعودة حركة الطيران للخطوط التونسية

كما تم التطرق أيضا إلى قرار منع الاتحاد الأوروبي دخول شركات الطيران الليبية لأجوائه، أو استخدام المطارات الاوروبية كذلك الاستعانة بالاستشارات الفنية لعودة الطائرات الأوروبية الأجواء الليبية.

كما جرى بحث سبل تكثيف لجان التنسيق الأمني للمطارات من خلال تنظيم عدد من الاجتماعات الفنية بين الأجهزة الأمنية بين البلدين لتقييم المطارات وتسريع عودة الرحلات بين الدولتين

وحضر اللقاء وكيل النقل الجوي خالد نصر سويسي، وعميد بلدية غريان ومدير مكتب التعاون الفني ومستشار الوزير.