القطراني يشارك في افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد

العنوان – بنغازي

شارك نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني اليوم الإثنين في افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد المقام بمدينة بنغازي.

ورحب القطراني أثناء كلمته بوفود الشركات الاستثمارية المتخصصة في مجال الإعمار والإنشاءات المشاركة في المعرض.

ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء الشكر إلى كافة القائمين على هذا الحدث، مؤكداً بأن مسيرة البناء والإعمار قد بدأت للنهوض بالبلاد نحو التنمية والاستقرار.

وأكد القطراني أن التنمية والاستقرار هي الأولية الجادة للحكومة الليبية حيث أنها ستكون داعمة لكل الشركات الراغبة في الاستثمار بمجال البناء.

ويذكر بأن المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد المقام بمدينة بنغازي في الفترة من 23- 27 مايو 2022 ميلادي، تلتقي فيه كبرى الشركات المصرية والليبية المتخصصة في البناء والتشييد.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطوات الاستعداد لمرحلة الإعمار التي ستكون تحت إشراف الحكومة الليبية الداعمة لكافة الجهود الرامية إلى البناء والتنمية والاستقرار.