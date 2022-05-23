بلدية بنغازي تؤكد سعيها التعاون مع الشركات المصرية في مشاريع الإعمار | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري على أهمية تحقيق تعاون مُثمر بين الشركات الليبية والمصرية لتنفيذ مشاريع الإعمار في المدينة، وفق بيان بلدية بنغازي.

وقال بوجواري، خلال افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد ببنغازي اليوم الإثنين، إن “البلدية تدعم وجهود القطاع الخاص.. وعلى استعداد لتذليل المشاكل والصعوبات التي تواجهه”.

ممثلي الشركات المصرية

وشارك في افتتاح المعرض عضوة مجلس النواب عائشة الطبلقي ونائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المكلفة من مجلس النواب علي فرج القطراني.. ونائب مُحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري ومدير عام صندوق إعمار بنغازي- درنة.. والقنصل العام المصري وعدد من ضباط قوات القيادة العامة ومسؤولي بعض القطاعات وعدد من الشخصيات العامة.. ومُمثلي بعض الشركات المصرية الاستثمارية المُتخصصة في البناء والتشييد.

وفي سياق متصل، اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، علي القطراني.. بديوان مجلس الوزراء بنغازي بوفد من الشركات المصرية المتخصصة في مجال الإعمار والانشاءات.. والمشاركة في المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد.

الحكومة الليبية

وأكد أن الحكومة عاقدة العزم على إعادة الإعمار واستكمال المشاريع المتوقفة في البلاد عن طريق فتح آفاق الاستثمار. مع الشركات كبرى الشركات، والتي ستكون الشركات المصرية من ضمنها.

كما أكد على أن الحكومة ستذلل كافة الإجراءات الإدارية والقانونية أمام هذه الشركات لتكون في ليبيا وتساهم. في إعادة الاعمار والبناء.

ويقام المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد خلال الفترة من 23 و27 مايو الجاري.. حيث تلتقي فيه كبرى الشركات المصرية والليبية المتخصصة في البناء والتشييد.