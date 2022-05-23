المشري لـ«الحافي»: لابد من استقلال القضاء وإبعاده عن التجاذبات السياسية

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري”، اليوم الإثنين، رئيسَ المحكمة العليا للقضاء “محمد الحافي”، بمقر المجلس في طرابلس، وفقا لبيان صادر عن مجلس الدولة.

وشدد المشري، على استقلالية القضاء وإبعاده عن التجاذبات السياسية؛ حتى يمارس دوره بكل نزاهة وشفافية في الفصل بين السلطات والبتِّ فيها، على حد تعبيره.

وزعم المشري، أن السلك القضائي له دور هام في خدمة البلاد.

كما تم خلال اللقاء مناقشة عدداً من القضايا المتعلقة بالملفات القانونية والقضائية، ولا سيما ما توصلت إليه لجنتا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في القاهرة بشأن المسار الدستوري وإنجاحه؛ لغرض الوصول للحد الأدنى من التوافق، تمهيدا للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي على أسس دستورية وقانونية سليمة.