بلدية بنغازي: مستعدون لتذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص

أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري أن البلدية تدعم بقوه جهود القطاع الخاص وعلى استعداد لتذليل المشاكل والصعوبات التي تواجهه.

وشدد بوجواري خلال مشاركته في افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد على ضرورة تحقيق تعاون مُثمر بين الشركات المصرية والشركات الليبية خاصة فيما يتعلق ببرامج مشاريع الإعمار في المدينة بحسب المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي.

وأقيم في مدينة بنغازي اليوم الاثنين المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد بحضور عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي ونائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي فرج القطراني ومُحافظ مصرف ليبيا المركزي ومدير عام صندوق إعمار بنغازي درنة والقنصل العام لمصر وعدد من ضباط الجيش الليبي ومسؤولي بعض القطاعات وعدد من الشخصيات العامة ومُمثلي بعض الشركات المصرية الإستثمارية المُتخصصة في البناء والتشييد.

وتتواصل فعاليات المعرض الذي يجمع كُبرى الشركات المصرية والليبية المُتخصصة في البناء والتشييد خلال الفترة من23 إلى 27 مايو 2022م.