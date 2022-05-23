«مكافحة الأمراض»: هكذا ينتقل مرض جدري القرود

حذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض من مرض جدري القرود، مشيرا إلى أنه انتقل للإنسان عن طريق مخالطة مباشرة لدماء أو لسوائل الحيوانات المصابة؛ فيما لم يتم تسجيل أي حالة في ليبيا حتى الآن.

وأوضح المركز في بيان اليوم الإثنين أن عدوى الإصابة بالمرض تحدث عبر أكثر من طريقه منها: تناول لحوم الحيوانات المصابة بعدوى المرض بدون أن يجر طهيها جيدًا.

كما ينتقل المرض في المقام الأول من إنسان مصاب إلى اخر عن طريق جزيئات الجهاز التنفسي، أو عن طريق الاختلاط وملامسة أشياء لُوِّثت مؤخراً بسوائل المريض المصاب، وفق المركز.

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مرض قابل للسيطرة.. وعزل المرضى أمر مهم

قبل ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية إنه من الممكن السيطرة على تفشي جدري القرود ووقف انتقال العدوى بين البشر. وأوضحت أن هناك حاجة ملحة لزيادة الوعي بشأن المرض وإجراء اكتشاف شامل للحالات والعزل، ورصد المخالطين، وتقديم رعاية داعمة للحد من انتقال المرض في المستقبل.

وفي بريطانيا، رصدت السلطات الصحية تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بالمرض اليوم، مع تسجيل أول إصابة في اسكتلندا. ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في إنجلترا منذ 7مايو إلى 56 حالة، وأشارت السلطات إلى أن تفشي المرض يثير القلق.