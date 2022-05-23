المشري يشدد على إبعاد القضاء عن التجاذبات السياسية

شدد رئيس مجلس الدولة خالد المشري، على ضرورة الحفاظ على استقلالية القضاء وإبعاده عن التجاذبات السياسية، حتى يمارس دوره بكل نزاهة وشفافية في الفصل بين السلطات والبتّ فيها.

جاء ذلك خلال لقاء المشري الإثنين، برئيس المحكمة العليا محمد الحافي، بمقر المجلس في طرابلس، بحث فيه الطرفان عدداً من القضايا المتعلقة بالملفات القانونية والقضائية.

كما تطرق الجانبان لما توصلت إليه لجنتا مجلس الدولة ومجلس النواب في القاهرة بشأن المسار الدستوري وإنجاحه، لغرض الوصول للحد الأدنى من التوافق، تمهيداً للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي على أسس دستورية وقانونية سليمة.

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