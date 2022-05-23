الجوازات طبرق تشدد على رفع المعاناة عن الليبيين المسافرين من وإلى مصر

طالب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية في طبرق، العقيد علي الغزالي السلطات المختصة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لرفع المعاناة عن الليبيين المسافرين من وإلى مصر عبر منفذ السلوم البري وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين.

جاء ذلك في كتاب عاجل موجه إلى إدارة مباحث الجوازات، استعرض معاناة الليبيين المسافرين إلى مصر لغرض العلاج أو الزيارة عبر منفذ السلوم، والرسوم المفروضة من الجانب المصري، مشيراً إلى افتقار الصالة المخصصة لختم جوازات السفر، لأبسط الإمكانات، ما يجعل الوضع أقرب لأن يكون كارثي.