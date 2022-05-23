استقالة جماعية من «لجنة عودة الأمانة».. والأطرش: لن نستخدم كختامه

تقدم أربعة أعضاء وهم سامي الأطرش رئيس ما يعرف «المكتب السياسي لائتلاف 17 فبراير»، وفيروز النعاس، وعبدالرحمن قدوع، وعبدالحميد أحمد الكزة، باستقالة جماعية من «لجنة عودة الأمانة للشعب» اعتراضًا على سياسة عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

وعلق الأطرش على الاستقالة الجماعية- التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا:” لا رد لنا عليكم إلا الاستقالة من لجنة عودة الأمانة للشعب».

وأضاف الأطرش، مخاطبًا الدبيبة:” ياسيادة رئيس الوزراء نحن كأحرار لن نقبل أن نستخدم كختامه لا لك ولا لغيرك فأنتم لم تكونوا جادين في نواياكم عندما حاولت استخدام أسماءنا كأعضاء في لجنة ما اسميتموه بعودة الأمانة للشعب”.

وتابع:” تبين لنا بعد أن حاولنا معكم كثيرا بأنكم غير جادين لإعادة الشرعية للشعب الليبي كباقي الأجسام التي تدعي ذلك:”

واختتم منشوره قائلا:” عليه فلا يشرفنا أن نستمر بدور اعتقدنا أنكم ترغبون في تحقيقه، وسنعود للساحات والميادين لنلتحم مع القواعد الشعبية من الحرائر والأحرار وهذه المرة لا بد لنا من انتزاع حقوقنا كشعب والتي دفعت من أجلها الدماء والأشلاء” .

وجاء في نص الاستقالة الجماعية:”نتقدم باستقالة جماعية حرصًا منا على الحفاظ على مصداقيتنا أمام أبناء شعبنا الذين وضعوا ثقتهم فينا وبانتظار نتائج جهودنا فأنه لم يعد من المقبول الاستمرار في الارتباط بهذه اللجنة لقناعتنا الكاملة بأنه لا يمكن لها إذا ما استمر الحال على ما هو عليه تحقيق أيا من الأهداف التي رأيناها”.

وأضاف خطاب الاستقالة:” وعليه قد قررنا وبصفتنا كأعضاء في هذه اللجنة وضع حدا لقبولنا لمثل هذه المسؤولية وذلك باتخاذ الموقف الذي يمليه علينا ضميرنا بتقديم استقالتنا”.

وفي 14 مارس الماضي، أعلن وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الدبيبة، وليد اللافي، اقتراح أعضاء لجنة تنفيذ خطة «عودة الأمانة للشعب» وقال إنهم «يمثلون التنوع السياسي والجغرافي الليبي».

جاء ذلك بعد أيام من إعلان الدبيبة في 21 فبراير الماضي، خطة من أربعة مسارات، تقود بدورها إلى إجراء انتخابات برلمانية في يونيو المقبل.

ويرأس أشرف بلها، اللجنة، وتضمّ في عضويتها إبراهيم قرادة وعبدالحميد الكزة وعبدالقادر المحجوب وعيسى التويجر وفيروز النعاس وحسام باشا إمام وسامي الأطرش وعبدالرحمن قدوع وأسامة أبوناجي ومريم مغار وعبدالسلام الدوكالي وأحمد برباش وفائزة الباشا وعبدالمنعم الغيثي ونصر معيقل والهادي هنشير ومحمد حبيل.