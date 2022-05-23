«الرقابة على الأغذية»: رفض شحنة سمن نباتي قادمة من مصر

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الإثنين، عن رفض شحنة سمن نباني نقي قادمة من مصر، تبين عدم مطابقتها للمواصفات.

وأفاد المركز، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن الشحنة مكونة من 3600 صفيحة (11 كجم)، من ماركة «جنة» تقوم بتصنيعها شركة العافية العالمية في جمهورية مصر العربية.

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وأشارت إلى أن الشحنة وصلت منفذ إمساعد البري في الحادي عشر من الشهر الجاري، ولكن جرى رفضها، نظرًا لأن «العينة غير محتفظة بخواصها من حيث الطعم واللون والرائحة وكذلك تضليل والتزييف والخداع لوجود صورة بقرة».