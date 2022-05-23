بعد استقالته من لجنة عودة الأمانة..الأطرش الدبيبة ليس جادًا بشأن الانتخابات

العنوان – طرابلس

أعلن عضو لجنة عودة الأمانة للشعب سامي الأطرش، استقالته من اللجنة رفقة أربعة أعضاء آخرين.

وكشف الأطرش في تصريحات صحفية أنهم تواصلوا مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية أكثر من مرة قبل إعلان الاستقالة دون جدوى.

واتهم عضو اللجنة، الحكومة منتيهة الولاية بعدم الجدية تجاه ملف إجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أن اللجنة منذ تكليفها أواخر مارس الماضي لم تجتمع سوى 4 مرات.

وذكر الأطرش أن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، قدم مقترحًا حول الانتخابات للرئيس الجزائري فيما لم تقبل التعديلات التي تقدمت بها اللجنة على قانون الانتخابات.

يشار إلى أن لجنة عودة الأمانة للشعب تم تشكيلها في مارس الماضي بقرار من رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة بهدف التوعية بإجراء الانتخابات واستلام مسودة قانون الانتخابات من الفريق المكلف من اللجنة الوزارية لدعم تنفيذ العملية الانتخابية.