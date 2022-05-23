غوتيريش: تقع على عاتق المؤسسات والمسؤولين الليبيين مسؤولية استئناف المسار الانتخابي بأسرع وقت

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أدعو إلى استئناف المسار الانتخابي في ليبيا الذي توقّف في ديسمبر، إذ أصبح اليوم ضرورة سياسية أكثر من أي وقت مضى.

غوتيريش، وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” عنه، قال: “تقع على عاتق المؤسسات والمسؤولين السياسيين الليبيين مسؤولية استئناف المسار الانتخابي بأسرع وقت”.

وتابع: “يتعيّن على المسؤولين الليبيين الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وعادلة وشاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن وفق إطار دستوري وقانوني متّفق عليه، والهدنة التي أقرت في أكتوبر 2020 صامدة، وعلى كل الفرقاء الامتناع عن أي ممارسات أحادية الجانب تفاقم الانقسامات القائمة وتهدد التقدّم الكبير الذي تحقّق بصعوبة في السنتين الماضيتين”.

وأضاف: “يجب تجنّب الممارسات التي تسبب اضطرابات على صعيد الإنتاج النفطي، والحرص على تسديد رواتب الموظفين الحكوميين في مواعيدها وبشكل عادل في كل البلاد”.