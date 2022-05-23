المشري لـ«البناني»: استهداف «العدالة البناء» اعتداء على الديمقراطية

زار خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري، اليوم الإثنين، حزب العدالة والبناء- الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا- بالعاصمة طرابلس، التقى خلالها رئيس الحزب ” عماد البناني”؛ وذلك عقب الاعتداء على مقر الحزب وأعضائه من قبل مجهولين، وفقا لبيان صادر عن المجلس الاستشاري.

وأكد المشري، أن هذه الأعمال التي تستهدف الأحزاب السياسية هو اعتداء على الديمقراطية، وانتهاك للحرية، وتهديد لبناء الدولة المدنية الحديثة ومكتسبات ثورة السابع عشر من فبراير.

وحمّل المشري، الجهات التنفيذية ذات الاختصاص المسؤولية الكاملة لحماية الجهات العامة والخاصة من أي اعتداءات على مقراتها.

كما تطرق المشري، إلى ضرورة إجراء الانتخابات على أسس دستورية وقانونية صحيحة؛ لضمان عملية انتخابية نزيهة تكون فيها مشاركة واسعة من قبل الأحزاب السياسية.