خلال لقائه الحافي.. المشري يشدد على استقلالية القضاء

العنوان-طرابلس

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الإثنين، برئيسَ المحكمة العليا، محمد الحافي، بمقر المجلس في طرابلس.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، شدد المشري على استقلالية القضاء وإبعاده عن التجاذبات السياسية؛ حتى يمارس دوره بكل نزاهة وشفافية في الفصل بين السلطات والبتِّ فيها، مؤكدا في ذات السياق على الدور الهام للسلك القضائي في خدمة البلاد.

كما تم خلال اللقاء مناقشة عدداً من القضايا المتعلقة بالملفات القانونية والقضائية، ولا سيما ما توصلت إليه لجنتا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في القاهرة بشأن المسار الدستوري وإنجاحه؛ لغرض الوصول للحد الأدنى من التوافق، تمهيدا للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي على أسس دستورية وقانونية سليمة.