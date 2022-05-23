بحكم قضائي.. هيئة الإغاثة تسترد مقرها في براك الشاطئ

أيدت محكمة الاستئناف سبها الحكم الصادر عن محكمة سبها الابتدائية، الخاص باسترجاع مقر الهيئة الليبية للإغاثة فرع المنطقة الجنوبية الكائن بمنطقة براك الشاطئ.

وأفادت الهيئة في منشور بأن نص حكم محكمة الاستئناف تضمن تأييد الحكم السابق الصادر عن محكمة سبها الابتدائية، والقاضي بإعادة مقر الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية بالمنطقة الجنوبية، ليكون مقراً للهيئة كما كان، وبهذا تنتهي الإشكالية الخلافية على المقر ويعاد كما كان مقراً لممارسة الخدمات الإنسانية.

من جانبه أشاد عضو لجنة إدارة الهيئة ومدير فرع المنطقة الجنوبية علي النويلي بنزاهة القضاء الليبي في إرجاع الحقوق لأصحابها، متعهداً بمواصلة تقديم الخدمات بالجنوب لرفع المعاناة عن النازحين والمهجرين ومحدودي الدخل.

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