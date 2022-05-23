القطراني: مسيرة البناء والإعمار قد بدأت للنهوض بالبلاد نحو التنمية والاستقرار

شارك نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني الإثنين، في إفتتاح المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد المقام بمدينة بنغازي، بحضور نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي ومدير عام صندوق إعمار بنغازي درنة وعضو مجلس النواب عائشة الطبلقي والقنصل العام لجمهورية مصر العربية وضباط من الجيش الليبي ومسؤولي بعض القطاعات وعدد من الشخصيات العامة وممثلي بعض الشركات الاستثمارية المتخصصة في البناء والتشييد.

ورحب القطراني أثناء كلمته بوفود الشركات الاستثمارية المتخصصة في مجال الإعمار والإنشاءات المشاركة في المعرض. كما وجه الشكر إلى كافة القائمين على هذا الحدث، مؤكداً بأن مسيرة البناء والإعمار قد بدأت للنهوض بالبلاد نحو التنمية والاستقرار وهي الأولية الجادة للحكومة الليبية حيث انها ستكون داعمة لكل الشركات الراغبة في الاستثمار بمجال البناء.

ويذكر بأن المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد المقام بمدينة بنغازي في الفترة من 23 مايو 2022م إلى 27 مايو 2022 ميلادي، تلتقي فيه كبرى الشركات المصرية والليبية المتخصصة في البناء والتشييد، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطوات الإستعداد لمرحلة الإعمار التي ستكون تحت إشراف الحكومة الليبية الداعمة لكافة الجهود الرامية إلى البناء والتنمية والاستقرار.