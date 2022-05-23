«اللواء 444 قتال» يقتحم ستة أوكار لمهربين في بني وليد

أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية، الإثنين، عن مداهمة ستة أوكار تتخذها العصابات الخارجة عن القانون للخطف والتهريب، في عملية واسعة بمدينة بني وليد وصفها بغير المسبوقة.

وقال اللواء، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن مفارزه انتشرت صباح اليوم في كل مناطق مدينة بني وليد «وسط ترحيب أهالي المدينة ودعمهم للقضاء على الخارجين عن القانون».

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وأشار إلى إلقاء القبض على المدعو (م، ف، ا) والمطلوب في قضية قتل ارتكبها منذ سنوات، لافتا إلى أن هذه العمليات تستمر تباعاً لفرض الأمن وحفظ الاستقرار وبسط قوة الدولة ودعم مؤسساتها.

جانب من عملية المداهمة (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)

جانب من عملية المداهمة (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)

جانب من عملية المداهمة (صفحة اللواء 444 قتال على فيسبوك)