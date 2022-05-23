محققون ليبيون في القاهرة في دورة تدريبية على مكافحة الإرهاب

توجه وفد من المحققين التابعين للنيابة العامة الليبية إلى مصر، للمشاركة في دورة تدريبية في مكافحة الإرهاب بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالقاهرة، برئاسة علي محمد البكوش رئيس دائرة التفتيش القضائي بمكتب المدعي العام، حسب ما أوردته وكالة نوفا للأنباء.

وتُركز الدورة التدريبية على مناقشة التحديات وأفضل الممارسات في التحقيق بقضايا الإرهاب وتمويله، وآليات فرق التحقيق المصرية، وطرق استجواب المشتبه بهم، واستخدام الأدلة الرقمية في التحقيق في هذه الجرائم. أما الموضوع الثاني فيتعلق على وجه الخصوص بالإجراءات الاحترازية ضد الكيانات الإرهابية وتجميد ومصادرة الأموال والممتلكات.

وتأتي الدورة التدريبية متابعة لعملية التعاون بين النائب العام المصري حمادة الصاوي، ونظيره الليبي الصديق الصور، على خلفية اجتماعهم الأخير في يوليو 2021 بمقر النيابة العامة بالعاصمة المصرية.

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