المشري يًشدد على استقلالية القضاء وإبعاده عن التجاذبات السياسية

طرابلس 23 مايو 2022 (وال)- التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الإثنين، رئيسَ المحكمة العليا للقضاء محمد الحافي بمقر المجلس في طرابلس.

وشدد المشري خلال اللقاء على استقلالية القضاء وإبعاده عن التجاذبات السياسية؛ حتى يُمارس دوره بكل نزاهة وشفافية في الفصل بين السلطات والبتِّ فيها، مؤكدا في ذات السياق على الدور الهام للسلك القضائي في خدمة البلاد.

كما تم خلال اللقاء مناقشة عدداً من القضايا المتعلقة بالملفات القانونية والقضائية، ولا سيما ما توصلت إليه لجنتي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في القاهرة بشأن المسار الدستوري وإنجاحه؛ لغرض الوصول للحد الأدنى من التوافق، تمهيدا للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي على أسس دستورية وقانونية سليمة. (وال)

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