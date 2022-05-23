السائح: ليبيا لم تسجل أي حالة بجدري القرود

صرح مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح بأن ليبيا لم تسجل أي حالة مؤكدة أو حالة اشتباه بمرض جدري القرود، مؤكدا في بيان له عدم وصول أي بلاغ إلى أقسام الأمراض المعدية بالمستشفيات عن أي حالة في البلاد.

وأشار السائح إلى أن هذا المرض لم يسبب أي جائحة من قبل، وأنه أشبه بمرض جدري الماء، ويأخذ وقته وينتهي في معظم الحالات، كما أنه ليس شديد الانتشار.

ونبه السائح إلى ضرورة التواصل مع فرق الرصد والتقصي بالمركز في حال ظهور طفح جلدي بعد أيام قليلة من الإصابة بالحمى وارتفاع درجة الحرارة مع تورم العقد الليمفاوية، وخاصة للعائدين من السفر خلال 21 يوما.

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