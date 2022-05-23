«غوتيريش»: استئناف المسار الانتخابي في ليبيا أصبح ضرورة أكثر من أي وقت مضى

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى استئناف المسار الانتخابي في ليبيا.

وقال غوتيريش، في تقرير رفعه لمجلس الأمن الدولي:” استئناف المسار الانتخابي في ليبيا أصبح اليوم ضرورة سياسية أكثر من أي وقت مضى”، حسبما نقلت وكالة فرانس برس.

ولفت غوتيريش، إلى أن مسؤولية استئناف المسار الانتخابي بأسرع وقت، تقع على عاتق المؤسسات والمسؤولين السياسيين الليبيين.

وأضاف غوتيريش:” يتعين على الليبيين الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن بناء على إطار دستوري وقانوني متّفق عليه”.

وتابع غوتيريش:” هدنة وقف إطلاق لا زالت صامدة، وأدعو كل الفرقاء إلى الامتناع عن أي ممارسات أحادية الجانب من شأنها أن تفاقم الانقسامات وتهدد ما تحقق بصعوبة في السنتين الماضيتين”.

واستطرد غوتيريش:” على الليبيين تجنّب الممارسات التي تسبب اضطرابات على صعيد الإنتاج النفطي ما يؤثر على الأوضاع المعيشية لكل الليبيين”.

وشدد غوتيريش، على ضرورة الحرص على تسديد رواتب الموظفين الحكوميين في مواعيدها وبشكل عادل في كل البلاد.