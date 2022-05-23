نتائج تحقيقات النيابة في هجمات مسلحة بمصراتة وتمنهنت وواحة الفقهاء

أعلنت النيابة العامة تفاصيل التحقيقات في هجمات مسلحة استهدفت العاملين في مجمع محاكم مدينة مصراتة، ونقاط تمركز عناصر الجهات النظامية في قرية تمنهنت، وبلدة واحة الفقهاء، بعدما رفعت الدعوى العمومية في مواجهة مرتكبي تلك الهجمات، وفق بيان نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك».

وأثبت التحقيق الابتدائي في واقعة، وفق النيابة، «انضمام سبعة متهمين إلى جماعة تنظيم (داعش)، وما صاحب هذه الواقعة من نشاط ضار بكيان الدولة، ووحدة التراب الوطني، والسلم الاجتماعي، باعتماد المتهمين العنف والعمل المسلح، طريقاً يمكنهم من إدراك غرض استبدال شكل الحُكم والنظم الأساسية في البلاد، ورد مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن ممارسة أعمالها باستعمال وسائل كان العنف فيها ظاهراً».

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واقعة الهجوم على مجمع محاكم مدينة مصراتة

وأضافت أن التحقيقات أسفرت عن نتائج أخرى، من بينها «قيام الدليل الكافي على صحة ارتكاب المتهمين أفعالاً كانوا يرمون من خلالها إلى التخريب، وقتل الناس جُزافا، قاصدين بذلك الاعتداء على سلامة الدولة، وإثبات ارتكابهم واقعة قتل أربعة أشخاص من العاملين في مجمع محاكم مدينة مصراتة، والشروع في قتل ثمانية وثلاثين مجنياً عليه.

نتائج التحقيق في الهجوم بمنطقتي تمنهنت وواحة الفقهاء

كما أسفرت التحقيقات عن صحة ارتكاب أحد المتهمين واقعة قتل 13 مجنيًا عليه، والشروع في قتل عدد من عناصر الهيئات النظامية العاملين في منطقتي تمنهنت وواحة الفقهاء.

وقررت النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية إلى القضاء بموجب قرار اتهام، تضمنت الأدلة والأوصاف الواردة لكل عناصر الجرائم المبينة سلفا.