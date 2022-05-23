بلها: لجنة عودة الأمانة للشعب مستمرة في عملها ومن استقال عضوين فقط

العنوان – طرابلس

أكد رئيس لجنة عودة الأمانة للشعب أشرف بلها أن اللجنة مستمرة في عملها بشكل طبيعي لاستكمال خطتها.

وأضاف بلها أن هناك عضوين اثنين من أعضاء اللجنة التي تتكون من 19 عضوًا تقدما بطلب الانسحاب.

وأوضح رئيس اللجنة، أن اللجنة تعمل بشكل مستقل تماما عن الحكومة وتعكف على تنقيح مسودة القانون المقدمة، بالإضافة لاستلام كل المقترحات الأخرى.

وأشار بلها إلى أن وثيقة المبادئ الحاكمة قد أوشكت على الانتهاء، مؤكدًا أن بينهم تباينا في وجهات النظر، ويظل ذلك أمرًا طبيعيا باعتبار أن اللجنة تمثل أطيافا مختلفة.

ولفت رئيس لجنة عودة الأمانة للشعب إلى أن إدارة الاختلافات في وجهات النظر ليست بالأمر الهين.

وكان عضو لجنة عودة الأمانة للشعب سامي الأطرش، أعلن استقالته من اللجنة رفقة أربعة أعضاء آخرين.

وكشف الأطرش في تصريحات صحفية أنهم تواصلوا مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية أكثر من مرة قبل إعلان الاستقالة دون جدوى.

واتهم عضو اللجنة، الحكومة منتيهة الولاية بعدم الجدية تجاه ملف إجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أن اللجنة منذ تكليفها أواخر مارس الماضي لم تجتمع سوى 4 مرات.

وذكر الأطرش أن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، قدم مقترحًا حول الانتخابات للرئيس الجزائري فيما لم تقبل التعديلات التي تقدمت بها اللجنة على قانون الانتخابات.