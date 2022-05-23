اختطاف موظف تابع لديوان المحاسبة بطرابلس

اتهم حسام الدايخ عدداً من موظفي ديوان المحاسبة بالوقوف وراء عملية خطف وتغييب شقيقه أحمد الدايخ الموظف بديوان المحاسبة بطرابلس منذ 8 أيام، معتبراً احتجازه بالعمل غير القانوني و”البلطجي”.

وأضاف حسام في منشور، أن مجموعة مسلحة قامت باختطاف شقيقه أحمد أثناء خروجه من الديوان ظهر يوم الاثنين 16 مايو الجاري، واقتادته لجهة مجهولة قبل أن يستطيع تحديد مكانه بعد 5 أيام من الاختطاف عن طريق “متنفذين في الدولة”، ليتضح أن سبب اختطافه يعود لاتهامه بتسريب معلومات عن حالات فساد داخل الديوان.

وأكد حسام أن شقيقه المختطف معزول عن العالم الخارجي ولم يتمكن من التواصل مع أحد من ذويه، تاركاً أمه وزوجته في حالة رعب، متسائلاً عن سبب عدم التزام الديوان بالإجراءات القانونية في التعامل مع موظفيه، الذين يتمتعون بالحصانة.

وكانت منظمة “التضامن لحقوق الإنسان” قد اتهمت مسلحين تابعين لجهاز دعم الاستقرار باختطاف الدايخ الذي شغل سابقاً عضوية المجلس الوطني الانتقالي من مكتبه، واحتجزته في أحد مقراتها بالقرب من مطار طرابلس، دون صدور أي بيان رسمي من ديوان المحاسبة يكشف ملابسات الحادثة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية