المنفي والمشري يتفقان على دعم المسار الدستوري لإجراء الانتخابات

طرابلس 23 مايو 2022 (وال)- أتفق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشر، على دعم المسار الدستوري للوصول لحل نهائي للأزمة السياسية، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أسس دستورية وقانونية صحيحة.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الإثنين في العاصمة طرابلس، تناول آخر الملفات السياسية الجارية بالبلاد، وسُبل تجاوز الأزمة الراهنة والخروج بالبلاد من المراحل الانتقالية للوصول إلى الاستقرار الدائم، بالإضافة إلى آخر ما توصلت إليه لجنتي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في القاهرة، بشأن المسار الدستوري.

وأكد المنفي والمشري خلال اللقاء؛ على استمرار الدعم للعملية السياسية والعمل على توحيدها، لإعادة الاستقرار للبلاد، ودعم المسار الدستوري للوصول لحل نهائي للأزمة السياسية، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أسس دستورية وقانونية صحيحة. (وال)

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