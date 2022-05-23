الخميس المقبل.. مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن ليبيا

العنوان-نيويورك

يعقد مجلس الأمن بالأمم المتحدة، الخميس المقبل، جلسة تشاورية لبحث مستجدات الوضع في ليبيا، في مدينة نيويورك.

ومن المقرر أن يقدم رئيس لجنة الجزاءات بمجلس الأمن الدولي، إحاطة عن آخر أنشطة اللجنة بشأن ليبيا، فضلا عن إحاطات أخرى لأعضاء المجلس عن أعمال البعثة الأممية.

وكان أعضاء مجلس الأمن، صوتوا بالإجماع على مشروع قرار بريطاني، يقضي بتمديد ولاية البعثة الأممية ثلاثة أشهر إضافية، وسط خلاف روسيّ أمريكي على مسألة تعيين مبعوث أممي جديد خلفًا ليان كوبيش المستقيل.

يذكر أن إدارة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة، أعلنت في وقت سابق، عزم مجلس الأمن عقد جلسة لمناقشة مستجدات الأوضاع في دول عدة بينها ليبيا، نهاية مايو الجاري